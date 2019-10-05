Через образовательные центры в украинские вузы за год поступило 1,8 тыс. абитуриентов из Крыма и ОРДЛО

1 865 абитуриентов из временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма поступило в украинские вузы в 2019 году через образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина". Об этом на пресс-конференции заявила министр образования и науки Анна Новосад, передает "Интерфакс-Украина".

"В этом году работало 40 образовательных центров "Донбасс-Украина" и 35 образовательных центров "Крым-Украина"... За четыре года количество поступающих через образовательные центры увеличилось почти вдвое. В 2016 году это было 865 человек, в 2017 году – 1 346, а по 2019 год мы фиксируем число в 1600 человек, которые вступили через центр "Донбасс-Украина". Что касается "Крым-Украина", то в 2016 году таких лиц было 153, в 2017 – 254, а в 2019 году – 265", - сказала министр.

Самым популярным университетом среди поступающих из Крыма стал Таврический национальный университет им.Вернадского (110 человек), далее Киевский национальный экономический университет им.Вадима Гетьмана (51), Национальный университет "Львовская политехника" (24 студента) и Херсонский государственный университет (22).