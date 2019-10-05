В Костополе сожгли автомобиль депутата Ровенского облсовета

Зажигательную смесь бросили во двор его дома.

В Костополе сожгли автомобиль депутата Ровенского облсовета
В Костополе сожгли автомобиль депутата Ровенского облсовета
Фото: https://rv.npu.gov.ua

В Костополе сожгли автомобиль депутата Ровенского областного совета. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Местное издание Rivnepost пишет, что речь идет о 58-летнем депутате облсовета Василии Клёпе. Он владеет деревообрабатывающими предприятиями.

Сообщение о пожаре поступило к полиции в ночь на 4 октября.

"На месте пожара спасатели обнаружили полностью охваченный огнем автомобиль. Существовала угроза распространения огня на расположенный в четырех метрах жилой дом", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали за 10 минут.

Жертв и пострадавших нет. Дом удалось спасти. Владелец авто во время пожара находился в доме один.

Автомобиль "Mercedes-Benz G63" сгорел полностью.

Фото: https://rv.npu.gov.ua

С места происшествия полицейские изъяли полимерные остатки емкости с характерным запахом горюче-смазочных материалов и металлический файер.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в центре Киева сгорел автомобиль невестки экс-главы НБУ Гонтаревой.

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