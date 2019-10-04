Бывший милиционер получил восемь лет тюрьмы за подготовку теракта по заказу роSSийских спецслужб

Его основной задачей была подготовка и совершение террористических актов на территории Запорожской области.

Бывший милиционер получил восемь лет тюрьмы за подготовку теракта по заказу роSSийских спецслужб
ssu.gov.ua

Васильевский районный суд приговорил к восьми годам тюрьмы бывшего милиционера за подготовку по заказу роSSийских спецслужб теракта в жилом доме в Днепрорудном Запорожской области.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"В сентябре 2015 года контрразведчики СБУ блокировали деятельность подпольной террористической группы в составе четырех человек, которую возглавлял бывший сотрудник уголовного розыска Днепрорудненского городского отдела МВД (Министерства внутренних дел) Украины в Запорожской области", - говорится в сообщении.

Оперативники установили, что бывший капитан милиции выполнял задачи на территории региона под кураторством так называемого главного разведывательного управления "ДНР". СБУ задокументирована, что он был завербован в марте 2015 года представителем спецслужб РоSSии с позывным "Дрозд". Его основной задачей была подготовка и совершение террористических актов на территории Запорожской области.

Фото: ssu.gov.ua

Для этого боевик организовал поставки боеприпасов и взрывчатки из района проведения Антитеррористической операции, а также создал агентурную сеть по сбору информации о дислокации и перемещениях военной техники Военных сил Украины. Он, в частности, планировал осуществить взрыв в многоэтажном жилом доме, заселенном преимущественно шахтерами, и подорвать железнодорожный переезд в пригороде Днепрорудного.

Фото: ssu.gov.ua

Во время проведения следственных действий, правоохранители изъяли у него боевые гранаты, тротиловые и дымовые шашки, план-схемы Запорожской атомной электростанции, пророSSийскую символику, агитационные листовки с призывами к нарушению территориальной целостности государства.

В конце сентября суд признал боевика виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 258 (террористический акт), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 8 лет и 3 месяца, также он лишен звания звания капитан полиции.

Напомним, ранее экс-сотрудника МВД, возглавившего силовиков "ДНР" в Донецке, приговорили к 10 годам тюрьмы.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"
Вокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего ЯраВокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего Яра
В больнице Днепра умер тяжелораненый боец из МариуполяВ больнице Днепра умер тяжелораненый боец из Мариуполя
По приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том КрузПо приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том Круз
В Саудовской Аравии застрелили телохранителя короляВ Саудовской Аравии застрелили телохранителя короля
Блок рекламы


Похожие новости
Пентагон получил распоряжение сохранять документы о военной помощи УкраинеПентагон получил распоряжение сохранять документы о военной помощи Украине
"Суд" в "ДНР" приговорил украинского военнослужащего к 30 годам тюрьмы"Суд" в "ДНР" приговорил украинского военнослужащего к 30 годам тюрьмы
В ЕС получили рекомендации по обработке виз жителей ОРДЛОВ ЕС получили рекомендации по обработке виз жителей ОРДЛО
Армия не получила 48 БТРов из-за "не той" стали, -"Наші гроші"Армия не получила 48 БТРов из-за "не той" стали, -"Наші гроші"
Кабмин завершил подготовку законопроектов об янтаре и легализации казиноКабмин завершил подготовку законопроектов об янтаре и легализации казино
Богдан получил награду от Азарова в разгар Евромайдана, - "Схемы"Богдан получил награду от Азарова в разгар Евромайдана, - "Схемы"
Муж главбуха "Квартала 95" получил топ-должность в Главном управлении разведкиМуж главбуха "Квартала 95" получил топ-должность в Главном управлении разведки
В убийце чеченского полевого командира в Берлине опознали бывшего роSSийского милиционераВ убийце чеченского полевого командира в Берлине опознали бывшего роSSийского милиционера
Бывший главарь "ДНР" стал мэром в РоSSииБывший главарь "ДНР" стал мэром в РоSSии
Бывший директор "Укркосмоса" пошел под судБывший директор "Укркосмоса" пошел под суд
Последние новости
Подгружаем последние новости