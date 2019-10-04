В ЕС получили рекомендации по обработке виз жителей ОРДЛО

Рекомендации позволят идентифицировать роSSийские паспорта, выданные жителям ОРДЛО.

В ЕС получили рекомендации по обработке виз жителей ОРДЛО
Фото: znaj.ua

Еврокомиссия и Европейская служба внешних действий разослали государствам-членам ЕС и странам Шенгенской зоны, которые не входят в ЕС, рекомендации по обработке виз, которые выдают жителям ОРДЛО. Об этом сообщает "УП" со ссылкой на сообщение Еврокомиссии.

Инструкция дополняет выводы Евросовета от 20 июня 2019 года и запросы государств-членов ЕС предоставить указания по идентификации и не признание паспортов, которые выдает роSSийская сторона жителям ОРДЛО.

Инструкция содержит набор одинаковых критериев, призванных помочь консульствам государств-членов союза установить фактическое место проживания владельцев роSSийских паспортов, а также подробную информацию о том, как обрабатывать заявления на получение визы жителями временно оккупированных районов Донбасса с паспортами РФ.

Набор критериев в разосланных инструкциях поможет консульствам государств-членов ЕС идентифицировать роSSийские паспорта, выданные жителям ОРДЛО. "Они могут послужить основой для политики непризнания, которая будет применяться государствами-членами при осуществлении их исключительной компетенции", - сказано в сообщении.

Напомним, 1 мая вышел путинский указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ жителям ОРДЛО. В середине июля паспорта получила первая группа жителей ОРДЛО. Страны ЕС, Канада и США заявили, что не будут признавать паспорта, выданные таким образом.

Замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука заявлял, что упрощенная процедура выдачи роSSийских паспортов в ОРДЛО не вызвала ожидаемого ажиотажа.

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