САП попросит суд арестовать экс-нардепа Микитася с залогом 300 млн гривен

Его подозревают в завладении имуществом и злоупотреблении служебным положением.

Специализированная антикоррупционная прокуратура попросит Высший антикоррупционный суд арестовать бывшего народного депутата, экс-президента государственной строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася в рамках дела о квартирах для Национальной гвардии с правом выхода под залог 300 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба САП в фейсбуке.

"В четверг, 3 октября 2019 года, по согласованию с прокурорами САП детективы НАБУ вручили ходатайство о применении меры пресечения бывшему народному депутату VIII созыва Максиму Микитасю, который подозревается в организации завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением", - отмечается в сообщении.

Прокуроры САП настаивают на применении к Микитасю меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 300 млн гривен залога.

Напомним, накануне Микитасю сообщили о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн гривен. Следствие установило, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью НГУ.

14 мая НАБУ задержало бывшего командующего Нацгвардией Юрия Аллерова. Его обвинили в махинациях с недвижимостью для военных: по данным НАБУ и САП, он обменял квартиры в доме в центре Киева на улице Коновальца на квартиры на окраине на Бориспольской, разница в цене составила более 81 млн гривен. 20 мая Аллеров вышел из СИЗО под залог 4,8 млн гривен.

По делу Аллерова также под залог отпустили двух подозреваемых: эксперта-оценщика Алису Гринчук з залогом 1,5 миллиона гривен и гендиректора "Укрбуд девелопмент" Олега Майбороде - за 2 миллиона грн.