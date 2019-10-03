Комиссия Киевсовета одобрила переименование проспекта Комарова в честь Любомира Гузара

Фигура космонавта Комарова никак не связана с Украиной.

Комиссия Киевсовета одобрила переименование проспекта Комарова в честь Любомира Гузара
Фото: Wikimapia

Проспект Космонавта Комарова в Соломенском районе Киеве собираются переименовать в честь архиепископа УГКЦ Любомира Гузара. Об этом говорится пресс-служба Киевсовета.

Общественное обсуждение переименования проспекта проходило с 15 мая по 15 июля 2018 года на официальном сайте КГГА. В голосовании приняли участие 1091 человек. Из них 85% поддержали идею, а против высказались только 163 человека.

2 октябре 2019 года идею поддержала комиссия Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики.

"Блаженнейший Любомир Гузар остается моральным авторитетом для целого поколения украинцев. Благодаря ему греко-католическая церковь стала не просто одной из самых популярных в Украине, но и включена теперь в мировой христианский контекст. В то же время фигура космонавта Комарова не связана с Украиной и является наследием советского прошлого", - объяснил логику переименования секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Проект решения должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

Напомним, Любомир Гузар умер 31 мая 2017 года на 85-м году жизни после тяжелой болезни.

Его похоронили в крипте Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве.

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