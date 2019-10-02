Оппозиция призвала Зеленского объяснить свою позицию по возвращению Донбасса

Депутаты хотят знать стратегию президента.

?Оппозиция призвала Зеленского объяснить свою позицию по возвращению Донбасса
Фото: facebook/Владимир Струмковский

Проевропейская оппозиция в Верховной Раде потребовала от президента Владимира Зеленского объяснить свою стратегию деоккупации Донбасса в связи с согласованием "формулы Штайнмайера".

Об этом сказал депутат Сергей Рахманин, выступавший от имени фракций "Голос", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

Он заявил, что Зеленский должен "лично донести депутатскому корпусу и общественности свою позицию по дальнейшей деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей".

Также депутаты хотят заслушать министра иностранных дел Вадима Пристайко и начальника Генштаба Руслана Хомчака. "Мы требуем от министра иностранных дел Пристайко и начальника Генерального штаба Хомчака сегодня на 16 часов прийти с тем, чтобы озвучить позицию соответствующих органов власти по поводу конкретных действий, которые происходят на востоке Украины", - сказал Рахманин.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на это сказал, что возможность выступления Пристайко и Хомчака зависит от их рабочего графика.

Напомним, 1 октября в Минске представители Трехсторонней контактной группы и боевиков "ДНР" и "ЛНР" согласовали имплементацию так называемой "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. Украина отказалась ставить подпись под одним документом с представителями боевиков, поэтому это было сделано в виде отдельных писем в адрес ОБСЕ, одной из сторон ТКГ.

Формула предусматривает вступление в силу особого статуса для Донбасса в день внеочередных местных выборов на временной основе. Закон продолжит действовать на постоянной основе, в случае если в итоговом докладе БДИПЧ ОБСЕ будет заявлено о демократичности состоявшихся выборов.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Вокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего ЯраВокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего Яра
Активисты пришли на Банковую с требованием к новой власти расследовать убийство ГандзюкАктивисты пришли на Банковую с требованием к новой власти расследовать убийство Гандзюк
В Саудовской Аравии застрелили телохранителя короляВ Саудовской Аравии застрелили телохранителя короля
В Одессу прибыл корабль Береговой охраны Турции с дружественным визитомВ Одессу прибыл корабль Береговой охраны Турции с дружественным визитом
По приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том КрузПо приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том Круз
Блок рекламы


Похожие новости
"Голос" требует от Зеленского разъяснить "формулу Штайнмайера" на закрытом заседании Рады"Голос" требует от Зеленского разъяснить "формулу Штайнмайера" на закрытом заседании Рады
По приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том КрузПо приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том Круз
"Евросолидарность" требует объяснений Рябошапки и Пристайко в Раде после публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского"Евросолидарность" требует объяснений Рябошапки и Пристайко в Раде после публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского
Данилюк объяснил свою отставку "подковерными играми некоторых персонажей"Данилюк объяснил свою отставку "подковерными играми некоторых персонажей"
Верховный Суд попросил Раду получить вывод Венецианской комиссии на судебную реформу ЗеленскогоВерховный Суд попросил Раду получить вывод Венецианской комиссии на судебную реформу Зеленского
Вокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего ЯраВокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего Яра
Пресс-секретарь Зеленского обвинила журналиста в провокации конфликта "ради картинки"Пресс-секретарь Зеленского обвинила журналиста в провокации конфликта "ради картинки"
Грузинская оппозиция увидела сигнал Западу во встрече глав МИД РоSSии и ГрузииГрузинская оппозиция увидела сигнал Западу во встрече глав МИД РоSSии и Грузии
Германия не выдает визы владельцам паспортов РФ с Донбасса (обновлено)Германия не выдает визы владельцам паспортов РФ с Донбасса (обновлено)
После заявления Зеленского сообщать о коррупции, количество звонков в НАБУ выросло в несколько разПосле заявления Зеленского сообщать о коррупции, количество звонков в НАБУ выросло в несколько раз
Последние новости
Подгружаем последние новости