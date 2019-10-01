В Днепропетровской области СБУ задержала завербованного пропагандиста "русского мира"

Подозреваемому грозит до 5 лет тюрьмы за посягательство на территориальную целостность Украины.

Служба безопасности Украины задержала в Днепропетровской области завербованного ФСБ РФ представителя общественной организации "Днепропетровское землячество РоSSии" за пропаганду "русского мира", который своими действиями посягал на территориальную целостность нашего государства. Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

Оперативники установили, что подозреваемый за деньги публиковал в интернете антиукраинские пропагандистские материалы. В свою очередь, мужчина заявил, что был завербован ФСБ во время пребывания в Москве. РоSSийские спецслужбы «вышли» на подозреваемого через его знакомых, проживающих в РФ .

За ежемесячную зарплату мужчина согласился собирать разведывательную информацию о социально-политической ситуации в регионе.Отмечается, что во время одной из поездок в РоSSию для отчета о выполнении задач, задержанный даже получил медаль к 100-летию "ВЧК-КГБ-ФСБ".

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

В ходе обысков следователи СБУ изъяли у пропагандиста компьютерную технику и мобильные терминалы. Правоохранители объявили ему о подозрении по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.

Подозреваемому грозит до 5 лет тюрьмы. Следственные действия продолжаются.