ГБР завело дело на Луценко по заявлению главы фракции "Слуга народа"

Государственное бюро расследований завело дело на бывшего генпрокурора Юрия Луценко по заявлению главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. Об этом сообщило агентство УНН со ссылкой на исполняющего обязанности начальника Отдела по работе с общественностью и СМИ ГБР Максима Билоусенко.

"На это лицо по заявлению Арахамии открыто уголовное производство по ч.1 ст. 364 УК (злоупотребление властью и служебным положением)", - сообщил Билоусенко.

Арахамия в конце августа заявил, что Луценко является акционером сети нелегальных казино. "Когда мы начали изучать нелегальный игорный бизнес, то бенефициаром оказался весь политикум. Например, Юрий Луценко является акционером сети подпольных казино", - сказал тогда руководитель фракции "Слуга народа".

Напомним, что накануне Луценко уехал в Великобританию учить английский язык.