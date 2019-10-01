"112 Украина" просит суд отменить решение Нацсовета о лишении лицензии

В ОАСК обратились указаны пять телерадиокомпаний, которые вещают под эмблемой телеканала.

?"112 Украина" просит суд отменить решение Нацсовета о лишении лицензии
Фото: Українські Новини

Телеканал "112 Украина" обратился в Окружной административный суд Киева с просьбой отменить решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о лишении телеканала цифровых лицензий на вещание.

Об этом сообщается на сайте ОАСК.

"В ОАСК оступил иск, в котором истцы оспаривают решение Нацсовета, согласно которому им было отказано в продлении срока действия лицензии на вещание", - говорится в сообщении.

Истцами указаны пять телерадиоорганизаций, которые осуществляют вещание под эмблемой "112 Украина".

Среди исковых требований - признание противоправным и отмена решения Нацсовета от 26 сентября.

Также в суд поступило заявление об обеспечении иска с просьбой остановить действие указанных решений Нацсовета и обязать соответствующего провайдера возобновить предоставление истцам услуг по распространению в цифровом формате телевизионных программ в полном объеме и без каких-либо изменений аудиовизуального ряда на канале вещания многоканальной телесети.

На данный момент судом решается вопрос об открытии производства и наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска.

Напомним, 26 сентября Нацсовет отказался продлить лицензию "112 Украина" на цифровое вещание.

В августе Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала из-за намерения показать пропагандистский фильм Оливера Стоуна "Нерасказанная история Украины" о "гражданском конфликте на Донбассе". После скандала показ фильма отменили, но проверка состоялась. В начале сентября под зданием Нацсовета подрались сторонники и противники телеканала.

Под брендом "112 канал" работают шесть телерадиокомпаний: ТРК "112 ТВ", "ТВ Выбор", "Партнер-ТВ", "Новый формат", "Ариадна-ТВ", "Лидер-ТВ". На одну из них записана спутниковая лицензия канала. Пять других в 2011 году победили в конкурсе на места в цифровом мультиплексе МХ-5, предназначенном для региональных и местных вещателей. Впоследствии эти компании сменили владельцев, и вместо пяти отдельных региональных телеканалов на их частотах запустился де-факто общенациональный канал "112 Украина".

16 сентября Апелляционный суд разрешил не продлевать лицензию телеканала "112 Украина". 19 сентября Нацсовет вынес телеканалу предупреждение.

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