Украинская сторона подписала "формулу Штайнмайера", - СМИ фюрера РФ

У Зеленского будет брифинг.

Украинская сторона подписала "формулу Штайнмайера", - СМИ РФ
Фото: Макс Требухов

Украинская делегация Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе подписала "формулу Штайнмайера" в Минске. Об этом сообщает роSSийское информационное агентство «Интерфакс».

"Контактная группа на встрече в Минске во вторник согласовала условия разведения сил на двух пилотных участках в Донбассе, сказал источник на переговорах. При этом на встрече обмен пленными по формуле "200 на 70" не обсуждался", - сказано в сообщении.

По словам источника в контактной группе, подписание "формулы Штайнмайера" - механизма политического урегулирования в Донбассе - создает предпосылки для саммита стран "нормандского формата".

Напомним, что формула Штайнмайера предусматривает особый статус для Донбасса, который вступит в силу после проведения там честных демократических местных выборов. РоSSия при этом должна вывести своих солдат и технику с Донбасса.

Ранее Министр иностранных дел РоSSии Сергей Лавров назвал "ДНР" и "ЛНР" сторонами Трехсторонней контактной группы и заявил, что они должны подписать "формулу Штайнмайера".

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в "формуле Штайнмайера" по Донбассу нет ни слова об амнистии боевиков "ДНР" и "ЛНР".

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