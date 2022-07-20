Українська сторона береже життя своїх солдатів і намагається не кидати їх у топку війни, - Максим Ялі

Українська сторона береже життя своїх солдатів і намагається не кидати їх у топку війни, - Максим Ялі

Політолог Максим Ялі прокоментував заяви української сторони про контрнаступ на Херсон та розповів про опозиційну боротьбу в інформаційному полі.

Про це він розповів у себе у блозі.

Як зазначає експерт, останнім часом часто говориться про контрнаступ на Херсон, зокрема заяви робили міністр оборони, голова військової розвідки, а президент дав розпорядження про евакуацію. На його думку, це може бути також гра в інформаційному полі, кампанія з дезінформації противника, тому що через попередження про наступ втрачається ефект раптовості та зростають втрати, оскільки противник готується.

«Українська сторона береже життя своїх солдатів і намагається не кидати їх у топку війни без гострої потреби і коли є суттєві ризики великих бойових втрат. Тобто все залежить від темпів поставок нам озброєння. Останні тиждень-два продемонстрували, що американські системи HIMARS вкрай ефективні у своєму використанні, високоточна зброя, безліч бойових складів, командних пунктів було знищено», - пояснює Максим Ялі.

Також він зазначає, що наразі в українському суспільстві мусуються ризики можливості атаки на Київ повторно з території Білорусі. Водночас, розмірковує експерт, Білорусь усі ці місяці проводить постійні навчання на кордоні, тим самим відтягуючи українські війська. Тому він вважає, що українська сторона, роблячи подібні заяви про контрнаступ на Херсон, також може сковувати частину російських військ. У приклад політолог наводить інформацію про перекидання військової техніки з окупованого Маріуполя у бік Херсона.

«Тобто тут йде така опозиційна боротьба і в інформаційному полі зокрема. Я впевнений, коли контрнаступ розпочнеться, ніхто про нього не говоритиме заздалегідь, за 2, 3 дні, за тиждень. Підготовка безперечно ведеться», - констатує Максим Ялі.


user, politeka.net





Интересные новости
Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."
Загальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частішеЗагальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частіше
Рф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного рокуРф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного року
У лікарнях Вінниччини перебуває понад 80 постраждалих внаслідок ударуУ лікарнях Вінниччини перебуває понад 80 постраждалих внаслідок удару
"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників
Блок рекламы


Похожие новости
США внесли Росію та ще п'ять країн до списку небезпечних для своїх громадянСША внесли Росію та ще п'ять країн до списку небезпечних для своїх громадян
У країні ЄС хочуть позбавляти громадянства прихильників війни рф в Україні: президент зробив заявуУ країні ЄС хочуть позбавляти громадянства прихильників війни рф в Україні: президент зробив заяву
WP: Для закінчення війни в Україні необхідні кілька умов і вони з’являться не скороWP: Для закінчення війни в Україні необхідні кілька умов і вони з’являться не скоро
Колони із близько тисячі солдатів РФ вирушили у бік Запоріжжя — радник мера МаріуполяКолони із близько тисячі солдатів РФ вирушили у бік Запоріжжя — радник мера Маріуполя
МВС надсилатиме кримінальні справи про злочини російських солдатів до міжнародного трибуналу – де подати заявкуМВС надсилатиме кримінальні справи про злочини російських солдатів до міжнародного трибуналу – де подати заявку
КНДР хоче направити в "ЛДНР" своїх будівельників "для відновлення інфраструктури"КНДР хоче направити в "ЛДНР" своїх будівельників "для відновлення інфраструктури"
Путін розраховує на демократичну втому країн ЄС від війни в Україні – БорельПутін розраховує на демократичну втому країн ЄС від війни в Україні – Борель
Business Insider: Вторгнення Росії в Україну може спровокувати війни по всьому світуBusiness Insider: Вторгнення Росії в Україну може спровокувати війни по всьому світу
Зеленський назвав кількість ракет, які РФ застосувала проти України за 145 днів війниЗеленський назвав кількість ракет, які РФ застосувала проти України за 145 днів війни
"Є ризик": в Інституті вивчення війни розкрили, що станеться, якщо путін дотисне Лукашенка"Є ризик": в Інституті вивчення війни розкрили, що станеться, якщо путін дотисне Лукашенка
Последние новости
Подгружаем последние новости