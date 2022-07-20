Українська сторона береже життя своїх солдатів і намагається не кидати їх у топку війни, - Максим Ялі

Політолог Максим Ялі прокоментував заяви української сторони про контрнаступ на Херсон та розповів про опозиційну боротьбу в інформаційному полі.

Про це він розповів у себе у блозі .

Як зазначає експерт, останнім часом часто говориться про контрнаступ на Херсон, зокрема заяви робили міністр оборони, голова військової розвідки, а президент дав розпорядження про евакуацію. На його думку, це може бути також гра в інформаційному полі, кампанія з дезінформації противника, тому що через попередження про наступ втрачається ефект раптовості та зростають втрати, оскільки противник готується.

«Українська сторона береже життя своїх солдатів і намагається не кидати їх у топку війни без гострої потреби і коли є суттєві ризики великих бойових втрат. Тобто все залежить від темпів поставок нам озброєння. Останні тиждень-два продемонстрували, що американські системи HIMARS вкрай ефективні у своєму використанні, високоточна зброя, безліч бойових складів, командних пунктів було знищено», - пояснює Максим Ялі.

Також він зазначає, що наразі в українському суспільстві мусуються ризики можливості атаки на Київ повторно з території Білорусі. Водночас, розмірковує експерт, Білорусь усі ці місяці проводить постійні навчання на кордоні, тим самим відтягуючи українські війська. Тому він вважає, що українська сторона, роблячи подібні заяви про контрнаступ на Херсон, також може сковувати частину російських військ. У приклад політолог наводить інформацію про перекидання військової техніки з окупованого Маріуполя у бік Херсона.

«Тобто тут йде така опозиційна боротьба і в інформаційному полі зокрема. Я впевнений, коли контрнаступ розпочнеться, ніхто про нього не говоритиме заздалегідь, за 2, 3 дні, за тиждень. Підготовка безперечно ведеться», - констатує Максим Ялі.