ГАСК усилит контроль за деятельностью территориальных органов

Будут проверять соблюдение установленных процедур и наличие жалоб.

ГАСК усилит контроль за деятельностью территориальных органов
Фото: ГАСК

Новый руководитель Госархстройинспекции Александр Строкач по поручению премьера усилит контроль за деятельностью территориальных органов ГАСК. Об этом сообщается в пресс-центре ведомства.

«Сегодня ГАСК будет мониторить работу структурных подразделений по ключевым показателям - это соблюдение установленных процедур, наличие жалоб со стороны субъектов градостроительной деятельности и общественности, общая градостроительная ситуация в областях и сопоставление ее с действиями должностных лиц. По результатам анализа будут приниматься управленческие решения», - отметил и.о. главы ГАСК.

Особое внимание территориальные органы должны будут обратить на соблюдение предусмотренных законодательством сроков при регистрации разрешительных документов на строительство.

В частности, по объектам незначительного класса последствий, информация о начале строительных работ должна вноситься в Единый реестр своевременно - в пятидневный срок. Аналогично в срок должна рассматриваться полнота данных, внесенных в декларации о готовности объектов к эксплуатации.

Недопустимыми являются случаи затягивания сроков рассмотрения документов и на строительство объектов со средними и крупными последствиями, так же как и вымогательство непредвиденной законом документации или необоснованные неоднократные отказы в выдаче разрешений или сертификатов.

Строкач также отметил, что сегодня уже стабилизировано работу разрешительного департамента ГАСК, где были проведены первые кадровые изменения.

Напомним, 2 сентября президент Владимир Зеленский приказал провести кадровую перезагрузку шести государственных органов, которые он считает самыми коррупционными. Речь о Госгеокадастре, Госгеонедрах, Госархстройинспекции, Госэкоинспекции, Укртрансбезопасности и Укравтодоре.

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