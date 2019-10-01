Украина, Грузия, Латвия, Литва и Эстония отказались участвовать в празднованиях 70-й годовщины ПАСЕ

Пять делегаций создали группу "Балтик плюс".

Фото: facebook.com/lisa.yasko1

Украина, Грузия, Латвия, Литва и Эстония отказались участвовать в празднованиях, связанных с 70-й годовщиной создания Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом говорится в совместном заявлении пяти делегаций, текст которого обнародовала депутат Верховной Рады Елизавета Ясько.

Причиной для демарша стало июньское решение ПАСЕ вернуть право голоса роSSийской делегации, несмотря на продолжающуюся оккупацию Крыма и восточных районов Украины.

"Мы объявляем о создании группы «Балтик плюс» в ПАСЕ . Делегации членов группы будут продолжать поддерживать политику непризнания аннексии Крыма и осуждения длительной оккупации Россией Крыма, части Восточной Украины и частей Грузии и Молдовы. Наша первая совместная акция - это наш отказ от посещения официального празднования в честь 70-й годовщины Совета Европы в знак протеста против отказа от ценностей Совета Европы из-за пренебрежительных требований и финансового саботажа со стороны РоSSийской Федерации", - говорится в заявлении.

Группа "Балтик плюс" будет открыта для присоединения других делегаций.