Гончарук не поддерживает отмену стимулирующей ренты для добычи газа

"В Раде много различных инициатив, не ко всем из них мы имеем отношение".

Правительство не планирует повышать налоги и в том числе пересматривать условия налогообложения, о которых была достигнута договоренность ранее. Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук в эфире ICTV.

"Мы действительно не планируем повышать налоги. Сейчас в Верховной Раде зарегистрировано очень много различных инициатив, не ко всем из них мы имеем непосредственное отношение. Та норма (относительно отмены стимулирующих рентных ставок на бурение новых газовых скважин - ред.) - она сейчас дискутируется. Я бы ни относился к ней как к чему-то такому, что уже произошло", - цитирует Гончарука агентство "Украинские новости".

"Совершенно точно пересматривать налоги задним числом или обязательства, которые взяла Украина, нельзя. Это путь в никуда", - отметил премьер-министр.

По его словам, худшее, что может произойти - это потеря доверия инвесторов.

"Абсолютно неправильно пересматривать условия налогообложения, о которых была достигнута определенная договоренность. Когда страна говорит: "Мы определенный период времени гарантированно не пересматриваем налогообложения", а затем делает наоборот - она теряет доверие инвесторов. Потеря доверия инвесторов - это самое дорогое, что мы можем потерять и худшее, что мы можем придумать. Потому что от доверия к стране зависит стоимость ресурсов, которые к ней поступают. Если тебе верят - ты конкурентоспособен. Это аксиома, которую не нужно доказывать в мире", - сказал он.

Напомним, налоговый комитет ВР инициировал законопроект №1210, предусматривающий изменения формулировки по применению стимулирующих ставок рентной платы для добычи природного газа из новых скважин.

Ассоциация газодобывающих компаний Украины выразила обеспокоенность относительно возможной отмены стимулирующей ренты для газодобывающей отрасли заявив, что изменения в Налоговом кодексе могут остановить добычу газа в Украине. Европейская бизнес ассоциация и Американская торговая палата в Украине также выразили обеспокоенность относительно этих изменений. После экспертных обсуждений позднее был инициирован законопроект №1210-1, в котором также не были учтены рекомендации экспертов и отрасли в вопросе сохранения стимулирующей ренты.

Напомним, что действующая норма закона была предложена Министерством финансов в 2017 году на базе анализа данных недропользователей, Министерства энергетики и угольной промышленности и Государственной фискальной службы. Государство гарантировало закрепление данной нормы на 5 лет и сейчас парламентарии хотят отменить ее спустя 20 месяцев.