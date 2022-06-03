Байден хвалит Саудовскую Аравию за увеличение добычи нефти

...Но не изменил своих взглядов на права человека.

Байден хвалит Саудовскую Аравию за увеличение добычи нефти
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Президент Джо Байден заявил в пятницу, что он не изменил своих взглядов на права человека, несмотря на то, что его администрация хвалит Саудовскую Аравию, за то, что она вынудила ключевых производителей нефти увеличить добычу, сообщает AP NEWS.

Байден сказал, что он не уверен, собирается ли он в Саудовскую Аравию, и у него "нет прямых планов на данный момент" посетить королевство. Однако признал, что рассчитывает однажды встретиться с лидерами Израиля и некоторых арабских стран, включая Саудовскую Аравию.

Источник, знакомый с планами Белого дома, но не уполномоченный давать публичные комментарии, сказал, что Байден решил посетить Саудовскую Аравию, а также Израиль, вероятно, добавив их к уже запланированной поездке в Европу на пару саммитов в этом месяце, но детали не были окончательно определены, информирует ZN.ua.

"Послушайте, я не собираюсь менять свою точку зрения на права человека", - сказал Байден журналистам, когда его спросили о возможной поездке в Саудовскую Аравию. "Но как президент Соединенных Штатов, моя работа заключается в том, чтобы принести мир, если я могу... И это то, что я постараюсь сделать".

Будучи кандидатом в Белый дом, он обещал относиться к саудовцам как к "изгоям" за убийство и расчленение в 2018 году американского журналиста Джамаля Хашогги, критика жестоких методов наследного принца Мухаммеда бин Салмана. Сотрудники американской разведки установили, что кронпринц, скорее всего, одобрил это убийство.


Юлия Мельничук, ZN.ua





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