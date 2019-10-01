Скалецкая опровергла назначение своим замом антипрививочника Диброва

"Пакостники, аудит все равно будет", - подчеркнула министр.

Скалецкая опровергла назначение своим замом антипрививочника Диброва
Зоряна Скалецкая
Фото: Макс Левин

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая опровергла возможное назначение заместителем министра одного из самых известных представителей "антипрививочного" движения в Украине Сергея Диброва.

Об этом она написала в фейсбуке.

"По социальных сетях и в средствах массовой информации циркулирует новость о возможном назначении «антипрививочника» Сергея Диброва на должность заместителя министра здравоохранения. Новость. Но. Это фейк. Как мне стало известно, пакостники ищут по всей стране одиозных лиц, чтобы создавать фейки об их возможном назначении", - написала Скалецкая.

"Пакостники, аудит все равно будет", - добавила министр.

Напомним, накануне стало известно, что журналист Сергей Дибров, который является одним из самых известных представителей "антипрививочного" движения в Украине, претендует на пост замминистра здравоохранения. Об этом свидетельствует его декларация, обнародованная в публичном реестре НАПК.

Ранее Скалецкая заявила, что вакцинация будет одним из приоритетов ее работы.

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