Дело "бриллиантовых" прокуроров после трехлетнего разбирательства в Голосеевском суде передали в ВАКС

Если дело вернут назад в Голосеевский суд, то ее уже будут рассматривать заново.

Голосеевский районный суд Киева в понедельник, 30 сентября, удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и направил дело "бриллиантовых прокуроров" в Высший антикоррупционного суда.

Об этом сообщает "Судебный репортер".

Прокуроры ГПУ обосновывали свое ходатайство тем, что дело по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса (получение взятки) подследственно Национальному антикоррупционному бюро.

Коллегия судей ходатайство удовлетворила, несмотря на то, что в июле 2015 года, на момент возможного совершения преступления, НАБУ не осуществляло свои функции и дело расследовала Генпрокуратура. Однако, суд принял во внимание, что прокуроры Владимир Шапакин и Александр Корниец находились на высоких должностях в органах прокуратуры, а сумма инкриминируемой им неправомерной выгоды превышает 500 прожиточных минимумов.

Коллегия судей сначала решила направить дело в Киевский апелляционный суд, который обратится в Верховный суд для определения подсудности дела по Высшим антикоррупционным судом.

"По материалам дела, в 2015 году гражданин Рак передал $150 тыс. долларов Валерию Гибаленко, который был знаком с «бриллиантовыми прокурорами» - тогдашним заместителем прокурора Киевской области Александром Корнийцем и первым замначальника Главного следственного управления ГПУ Владимиром Шапакиным... Рак был одним из неофициальных совладельцев компании «Гидроекоресурс», занимавшейся восстановлением водоемов. В 2015 году предприятие проводило расчистку водоема «Погребского старик» в Киевской области. Предпринимателям инкриминировали, что под предлогом расчистки они незаконно добывали песок. В дальнейшем при закрытии этого дела «бриллиантовые прокуроры» якобы требовали деньги", - отмечается в сообщении.

Дело рассматривалось в Голосеевском суде с марта 2016 года. Процесс остановился на стадии допроса свидетелей, явку которых не удавалось обеспечить. Материалы негласных следственных розыскных действий не исследовались вообще.

Отметим, что 22 сентября вступили в силу изменения в законодательство относительно подсудности ВАКС. Теперь из коррупционных дел ему подсудны только те, которые расследовали НАБУ и САП. Недавно ВАКС отказался рассматривать дело, которое рассматривала ГПУ, по обвинению в злоупотреблении властью троих бывших нардепов, среди которых - Александр Ефремов.

В случае, если дело вернут назад в Голосеевский суд, то ее уже будет рассматривать другая коллегия судей заново.

Напомним, 6 июля 2015 года в здании ГСУ Генпрокуратуры были задержаны Шапакин и Корниец по подозрению в вымогательстве взятки в особо крупных размерах. При обыске дома у Корнийца были найдены 35 пакетов с бриллиантами, что дало повод СМИ окрестить это дело делом "бриллиантовых прокуроров".

Организаторами задержания были заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе и бывший замгенпрокурора Виталий Касько. При этом они не уведомили о своих планах генпрокурора Виктора Шокина. Сакварелидзе и Касько неоднократно жаловались на круговую поруку в ГПУ и всяческие препятствия следствию. Дело "бриллиантовых прокуроров" стало символом попытки очистить ГПУ от коррупции.

Оба экс-прокурора отказались признать свою вину.