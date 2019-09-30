Макрон встретится с Сенцовым в Страсбурге, - СМИ

Встреча запланирована на вторник, 1 октября.

Макрон встретится с Сенцовым в Страсбурге, - СМИ
Фото: Макс Требухов

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с украинским режиссером, бывшим роSSийским политзаключенным Олегом Сенцовым.

Встреча запланирована на вторник, 1 октября, в Страсбурге в кулуарах осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Также программой визита в Страсбург предусмотрено, что Макрон обратится к делегатам ПАСЕ и ответит на вопросы.

Президент Франции также примет участие в торжествах по случаю 70-й годовщины Совета Европы, которые пройдут на самом высоком национальном и международном уровне в Страсбургской опере. На церемонию приглашены около 1200 высоких гостей.

Напомним, Олег Сенцов находился за решеткой по надуманным обвинениям с мая 2014 года по сентябрь 2019 года. РоSSия отпустила его в рамках обмена 35 на 35 7 сентября 2019 года.

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