Конгресс США решил выяснить содержание других телефонных разговоров Трампа

Членов парламента в особенности интересуют разговоры с Путиным.

Конгресс США решил выяснить содержание других телефонных разговоров Трампа
Фото: nbcnews.com

Конгресс США решил выяснить содержание телефонных разговоров президент Дональда Трампа в связи со скандалом вокруг его беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сказал в эфире NBC председатель Комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф (Демократическая партия).

По его словам, Конгресс намерен получить доступ к содержанию телефонных разговоров Трампа с президентом РоSSии Владимиром Путиным и другими мировыми лидерами. Демократ Шифф объяснил это опасениями, что Трамп, возможно, поставил под угрозу национальную безопасность.

"Думаю, что налицо чрезвычайно важная необходимость защитить национальную безопасность Соединенных Штатов и посмотреть, не было ли в разговорах с мировыми лидерами и особенно с Путиным такого, что президент подрывал нашу безопасность таким образом, что это, с его точки зрения, было выгодно его [предвыборной] кампании", – цитирует Шаффа "Голос Америки".

"Если были усилия скрыть это, то мы намерены это выяснить", – добавил он.

Напомним, что в США разгорелся громкий скандал вокруг телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля 2019 года. В ходе звонка Трамп просил Зеленского об услуге - расследовать деятельность семьи Джо Байдена в Украине. Сотрудники Белого дома пытались скрыть это и поместили стенограмму разговора в особую засекреченную компьютерную систему.

Из-за разговора с Зеленским Трампу угрожает импичмент.

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