В Харькове одновременно "заминировали" более 50 объектов, 2 тыс. людей эвакуировали

Полиция открыла дело по статье "террористический акт".

В Харькове одновременно "заминировали" более 50 объектов, 2 тыс. людей эвакуировали
Фото: Сергей Нужненко

В Харькове в пятницу, 27 сентября, сообщили о заминировании более 50 объектов. Из них пришлось эвакуировать 2226 человек. Об этом информирует Нацполиция области.

Взрывчатку искали в торговых центрах, медицинских учреждениях, общежитии, жилых домах.

"Специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали помещения и прилегающую территорию указанных учреждений, эвакуировали 2226 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украини. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, 20 сентября в полицию Киева поступило сообщение о массовом минировании 20 жилых домов, 8 роддомов, 11 детских садов, 22 торговых центра, посольства и мостов. Информация не подтвердилась.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
СБУ оказалась в центре польского секс-скандалаСБУ оказалась в центре польского секс-скандала
Власти Хотина отказались демонтировать бюст Карла Маркса в рамках декоммунизации (документ)Власти Хотина отказались демонтировать бюст Карла Маркса в рамках декоммунизации (документ)
Активисты пришли на Банковую с требованием к новой власти расследовать убийство ГандзюкАктивисты пришли на Банковую с требованием к новой власти расследовать убийство Гандзюк
Саудовская Аравия готова расценить нападение на Saudi Aramco как акт войныСаудовская Аравия готова расценить нападение на Saudi Aramco как акт войны
Герус заявил о вредности блокады роSSийского угля людьми СеменченкоГерус заявил о вредности блокады роSSийского угля людьми Семенченко
Блок рекламы


Похожие новости
Одному из самых богатых людей Украины Константину Жеваго предъявили подозрениеОдному из самых богатых людей Украины Константину Жеваго предъявили подозрение
Из Минздрава "выдавливают" людей, которые были наняты при СупрунИз Минздрава "выдавливают" людей, которые были наняты при Супрун
Украине удалось вернуть более 3 тысяч пленных, - ПорошенкоУкраине удалось вернуть более 3 тысяч пленных, - Порошенко
Геращенко: амнистия людей, причастных к военным преступлениям, недопустимаГеращенко: амнистия людей, причастных к военным преступлениям, недопустима
Зеленский назначил более 40 судей в местные общие судыЗеленский назначил более 40 судей в местные общие суды
Зеленский не назначил 66 судей в течении более трех месяцевЗеленский не назначил 66 судей в течении более трех месяцев
Чиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня городаЧиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня города
Зеленский приказал поменять людей в шести госорганах, в том числе УкравтодореЗеленский приказал поменять людей в шести госорганах, в том числе Укравтодоре
Клименко заочно арестовали по делу о махинациях с НДС, которое более двух лет не могут передать в судКлименко заочно арестовали по делу о махинациях с НДС, которое более двух лет не могут передать в суд
Гройсман распорядился начать "масштабные проверки" гостиниц и санаториев из-за гибели людей в ОдессеГройсман распорядился начать "масштабные проверки" гостиниц и санаториев из-за гибели людей в Одессе
Последние новости
Подгружаем последние новости