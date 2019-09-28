Зеленский уволил с военной службы экс-заместителя главы СБУ Демчину

Президент Украины Владимир Зеленский уволил экс-заместителя главы СБУ Павла Демчину с военной службы в запас. Об этом говорится в указе №719/2019 от 28 сентября.

"Уволить генерал-полковника Демчину Павла Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе.

Напомним, в мае президент Порошенко уволил Демчину с должности первого заместителя председателя СБУ после того, как он подал в отставку. Он занимал должность начальника ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ .

О причинах увольнения не сообщалось.

Демчина был фигурантом уголовного производства НАБУ о незаконном обогащении перед тем, как эту статью отменил Конституционный суд Украины.

Детективы установили, что с 26 апреля 2015 года по 31 декабря 2016 года чиновник приобрел активы и совершил расходы в размере не менее 6,4 млн гривен. Среди прочего, речь идет о новом внедорожнике Land Rover Range Rover Sport, 2015 года выпуска, автомобиль MERCEDES-BENZ V250 2016 года выпуска, земельные участки в пригороде Киева площадью 0,1011 га и 0,1072 га, квартиру, рядом с указанными земельными участками.

В то же время, официальный его доход и доход членов его семьи в период с 25 апреля 2015 года по 31 декабря 2016 года составил 2,6 млн гривен, в том числе с учетом продажи предварительно приобретенного автомобиля JEEP GRAND CHEROKKE 4WD.