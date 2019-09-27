Разумков прокомментировал отставку Данилюка

Спикер Рады заявил, что узнал об отставке секретаря СНБО "из Интернета".

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что об отставке председателя СНБО Александра Данилюка узнал "из Интернета".

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Я думаю, что вам лучше об этом спросить у самого Александра Данилюка, я не являюсь представителем СНБО, я уверен, что он достаточно компетентно сможет ответить на любые вопросы, связанные со своей деятельностью", - сказал Разумков.

Отвечая на вопрос, не стало ли причиной отставки большое влияние олигарха Игоря Коломойского на новую украинскую власть, Разумков сказал, что не знает об этом.

"Нет. К сожалению или к счастью, нет (не слышал). Насколько я знаю, это не его позиция, а об этом говорят журналисты", - сказал Разумков.

Ранее сегодня Офис президента Украины сообщил, что Александр Данилюк подал в отставку с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Президент рассмотрит его по возвращении в Киев .

Данилюк подтвердил свою отставку, но не стал ее комментировать.

По неофициальной информации, причиной для увольнения стал конфликт с главой Офиса президента Андреем Богданом.

Второй причиной отставки Данилюка может быть желание олигарха Игоря Коломойского увеличить свое влияние на украинскую политику и получить компенсацию за национализацию ПриватБанка.