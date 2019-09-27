Разумков прокомментировал отставку Данилюка

Спикер Рады заявил, что узнал об отставке секретаря СНБО "из Интернета".

Разумков прокомментировал отставку Данилюка
Фото: Макс Левин

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что об отставке председателя СНБО Александра Данилюка узнал "из Интернета".

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Я думаю, что вам лучше об этом спросить у самого Александра Данилюка, я не являюсь представителем СНБО, я уверен, что он достаточно компетентно сможет ответить на любые вопросы, связанные со своей деятельностью", - сказал Разумков.

Отвечая на вопрос, не стало ли причиной отставки большое влияние олигарха Игоря Коломойского на новую украинскую власть, Разумков сказал, что не знает об этом.

"Нет. К сожалению или к счастью, нет (не слышал). Насколько я знаю, это не его позиция, а об этом говорят журналисты", - сказал Разумков.

Ранее сегодня Офис президента Украины сообщил, что Александр Данилюк подал в отставку с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Президент рассмотрит его по возвращении в Киев.

Данилюк подтвердил свою отставку, но не стал ее комментировать.

По неофициальной информации, причиной для увольнения стал конфликт с главой Офиса президента Андреем Богданом.

Второй причиной отставки Данилюка может быть желание олигарха Игоря Коломойского увеличить свое влияние на украинскую политику и получить компенсацию за национализацию ПриватБанка.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
СБУ оказалась в центре польского секс-скандалаСБУ оказалась в центре польского секс-скандала
Власти Хотина отказались демонтировать бюст Карла Маркса в рамках декоммунизации (документ)Власти Хотина отказались демонтировать бюст Карла Маркса в рамках декоммунизации (документ)
Абромавичус предлагает продать ракетный крейсер "Украина"Абромавичус предлагает продать ракетный крейсер "Украина"
Саудовская Аравия готова расценить нападение на Saudi Aramco как акт войныСаудовская Аравия готова расценить нападение на Saudi Aramco как акт войны
Герус заявил о вредности блокады роSSийского угля людьми СеменченкоГерус заявил о вредности блокады роSSийского угля людьми Семенченко
Блок рекламы


Похожие новости
Данилюк подал в отставку с должности секретаря СНБОДанилюк подал в отставку с должности секретаря СНБО
Князев подал в отставку с должности главы Национальной полицииКнязев подал в отставку с должности главы Национальной полиции
Разумков встретился с руководителем миссии МВФРазумков встретился с руководителем миссии МВФ
Аваков прокомментировал дело ГБР по ПарубиюАваков прокомментировал дело ГБР по Парубию
Вакарчук прокомментировал свой концерт в МинскеВакарчук прокомментировал свой концерт в Минске
Разумков подписал закон об импичменте президентаРазумков подписал закон об импичменте президента
Министр инфраструктуры Криклий анонсировал отставку главы "Укравтодора"
Разумков анонсировал новый избирательный кодексРазумков анонсировал новый избирательный кодекс
Разумков отрицает связь между роспуском ЦИК и планами провести выборы в ОРДЛОРазумков отрицает связь между роспуском ЦИК и планами провести выборы в ОРДЛО
Разумков: Рада - не ксероксРазумков: Рада - не ксерокс
Последние новости
Подгружаем последние новости