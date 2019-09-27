Опубликовано еще одно видео, на котором Мендель отталкивает журналиста от президента

Инцидент снова произошел с корреспондентом "Радио Свобода".

Опубликовано еще одно видео, на котором Мендель отталкивает журналиста от президента
Юлия Мендель
Фото: пресс-служба президента

"Радио Свобода" опубликовало видео еще одного инцидента, во время которого пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель оттаскивает от него журналиста, пытавшегося задать ему вопрос.

Видео обнародовано на странице программы "Схемы: коррупция в деталях" в фейсбуке.

На нем видно, как журналист "Радио Свобода" Кристофер Миллер подходит к президенту, направляющемуся на форум YES. Миллер здоровается с ним за руку и пытается задать вопрос. Но тут его оттаскивает за рукав пресс-секретарь главы государства.

На реплику журналиста что "это не так должно работать", Мендель ответила: "Так. Именно для этого я здесь работаю".

Затем между Мендель и Миллером происходит следующий диалог:

Мендель: Нам нужно выпить кофе.

Миллер: Это достаточно бессмысленно.

Мендель: Это достаточно не бессмысленно. Почему вы сюда пришли? Почему вы разговаривали с...

Миллер: Потому что... Потому что когда видишь президента - нормально узнать у него...

Мендель: У него сейчас нет... Нехорошо, его время - бесценно.

Миллер: Я не могу поверить, что вы только что меня оттащили.

Мендель: Я верю, что вы можете себе это представить.

Миллер: Это не так должно работать.

Мендель: Так, именно для этого я здесь работаю. Видите ли, с вашей стороны это не очень хорошо. Так что...

Миллер: Нет, это с вашей стороны не очень хорошо. Я хочу верить, что подобные вещи происходят случайно, а не как правило...

Ранее журналисты "Схем" опубликовали видео, на котором Мендель не позволила журналисту Сергею Андрушко задать вопрос руководителю Офиса президента Андрею Богдану и пыталась оттолкнуть его в сторону. Поведение Мендель вызвало возмущение среди представителей медиа, а также в соцсетях. Пресс-секретарь в ответ обвинила журналиста в провокации конфликта "ради картинки".

Позже "Радио Свобода" опубликовало полное видео инцидента - вначале Богдан все же пообщался с журналистом и заявил ему: "Я не общаюсь с представителями изданий, которые обманывают общество и не придерживаются журналистских стандартов".

Отметим, что в Нью-Йорке Богдан пообщался с пропагандистом телеканала "РоSSия-1" Евгением Поповым, рассказал ему об ожиданиях Украины по урегулировании ситуации на Донбассе и пошутил по поводу повышенного внимания росСМИ к новой власти Украины. "Спасибо вам огромное, что вы нашли время со мной пообщаться", - сказал он.

Напомним, Мендель выбрали пресс-секретарем Зеленского из 4 тыс. кандидатов. Она в разное время работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интере". Несколько лет как журналист сотрудничает с The New York Times. Также она писала для украинского Forbes и американского Politico.

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