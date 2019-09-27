"Укроборонпром" вернул под свой контроль "Укрспецэкспорт"

Изменения в уставе "Укрспецэкспорта" ставили под угрозу целостность концерна.

Гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус отменил изменения в устав компании "Укрспецэкспорт", которые выводили ее из-под контроля концерна.

В сообщении "Укроборонпрома" говорится, что Абромавичус подписал приказ о новой редакции устава "Укрспецэкспорта". По мнению руководства "Укроборонпрома", предыдущая редакция угрожала целостности системы управления концерна.

Согласно с выводом юридической экспертизы учредительных документов, 19 августа 2019 предыдущим руководством концерна в устав государственной компании "Укрспецэкспорт" были внесены изменения. Они наделяли ее превышающими полномочиями по управлению другими спецэкспортерами: компании становились зависимыми в кадровых, финансовых вопросах, стратегии работы, реорганизации и ликвидации. Также существенно уменьшались рычаги влияния самого концерна на деятельность "Укрспецэкспорта".

"Фактически, архитекторы нового устава крупнейшего государственного спецэкспортера имели целью сосредоточить в руках одного лица - руководителя "Укрспецэкспорта" - контроль над крупнейшим государственным спецэкспортером в стране", - считают в концерне.

Кроме того, предыдущая редакция устава государственной компании "Укрспецэкспорт" предусматривала изменение вида юридического лица публичного права на юридическое лицо частного права, содержащее риск вывода руководства компании из-под действия закона Украины "О предотвращении коррупции".

Теперь все эти изменения отменены приказом нового руководства концерна, как такие, которые вредят интересам государства и "Укроборонпрома".

Напомним, сейчас идет внутреннее расследование, начатое по инициативе гендиректора концерна Абромавичуса. Оно должно выяснить все обстоятельства, связанные с изменениями устава "Укрспецэкспорта" экс-гендиректором Павлом Букиным.