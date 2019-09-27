Информатором о звонке Трампа и Зленского был агент ЦРУ, который работал в Белом Доме

Разведка США сделает все возможное, чтобы защитить агента от преследований и сохранить его личность в тайне.

Информатором о звонке Трампа и Зленского был агент ЦРУ, который работал в Белом Доме
Фото: telegraph.co.uk

Информацию о телефонном разговоре между президентом США Дональдом Трампом и лидером Украины Владимиром Зеленским написал сотрудник Центрального разведывательного управления США, который работал в Белом доме. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на знакомых агента.

Сотрудник ЦРУ не работал в команде связи, которая обрабатывает звонки с иностранными лидерами. О поведении Трампа он мог узнать во время "официальных межведомственных дел".

По данным источника ресурса, автор жалобы уже покинул Белый дом и продолжает работу в ЦРУ.

«Его жалоба, которую обнародовали 26 сентября, подтвердила, что он является аналитиком по образованию, и четко дал понять, что он разбирается в американской внешней политике в отношении Европы, демонстрируя изящное понимание украинской политики и, по крайней мере, некоторые знания закона», - сообщает издание.

Директор Национальной разведки США Джозеф Магуайр заявил на слушаниях в палате представителей Конгресса США, что сделает все возможное, чтобы защитить агента от преследований и сохранит его лицо в тайне.

«Думаю, обличитель сделал правильно. Мы должны защитить тех, кто проявляет смелость сообщать о возможном правонарушении, или на поле боя или на рабочем месте», - подчеркнул Магуайр.

Напомним, 25 сентября власти США опубликовали содержание ранее засекреченного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стенограмма не является дословной, а составлена на основе записей тех сотрудников спецслужб и членов Совета Нацбезопасности США, которые присутствовали во время разговора.

Напомним, в сентябре 2019 года стало известно, что сотрудник американских спецслужб, который прослушал разговор Трампа с Зеленским в июле 2019 года, решил, что президент США сообщил украинскому лидеру информацию, которая касается национальной безопасности страны и может нанести ущерб США.

После этого в американских СМИ появилась информация о том, что президент США в телефонном разговоре оказывал давление на Зеленского и грозил отозвать перевод Украине финансовой помощи, ранее выделенной Конгрессом.

На этом основании Палата представителей Конгресса США вечером 24 сентября открыла расследование в рамках импичмента президента Трампа.

26 сентября Конгресс США обнародовал заявление осведомителя, с которого начался скандал вокруг телефонного разговора между Трампом и Зеленским.

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