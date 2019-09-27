Зеленский встретился с Генсеком ООН

Президент поблагодарил Антониу Гутерриша за гуманитарную поддержку пострадавших от роSSийской агрессии украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке провел встречу с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.

Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе встречи в Нью-Йорке 26 сентября 2019 года.
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе встречи в Нью-Йорке 26 сентября 2019 года.

Пресс-служба президента информирует, что глава государства поблагодарил генсека ООН за гуманитарную поддержку граждан Украины, пострадавших от роSSийской агрессии.

Кроме того, Владимир Зеленский призвал Организацию Объединенных Наций осуществлять активную работу по мониторингу нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Украины.

Как сообщалось, Генассамблея ООН включила вопрос Крыма и Донбасса в повестку дня отдельным пунктом.

В начале сентября ООН обнародовала доклад Гутерриша о нарушении прав человека в оккупированном Крыму.

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