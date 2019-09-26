Бывший главарь "ДНР" стал мэром в РоSSии

Трапезников уехал в Элисту.

Бывший главарь "ДНР" стал мэром в РоSSии
Фото: riakalm.ru

Депутаты Элистинского городского собрания в Калмыкии (РоSSия) в четверг избрали новым главой администрации Дмитрия Трапезникова.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на местный парламент.

Кандидатуру Трапезникова как "антикризисного менеджера" предложил глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.

Уроженец Краснодара Дмитрий Трапезников в 1982 году переехал с семьей в Донецк. Работал там организатором массовых мероприятий, в 2005 возглавлял фан-клуб ФК "Шахтер" (менеджер по работе с фан-движениями). С 2010 по 2012 год работал заместителем главы районного совета Петровского района города Донецка. С 2012 года и до начала боевых действий на Донбассе возглавлял торговый дом "Укоопвнешторг".

В 2014 перешел на сторону террористической организации "ДНР" и занимал различные должности в оккупационной администрации Донецка. С декабря 2014 года работал в "администрации" главаря "ДНР" Александра Захарченко, а в апреле 2016 года перешел в "совет министров ДНР".

В сентябре 2018 года около недели занимал должность главаря "ДНР" после убийства Захарченко.

Элиста расположена в пятистах километрах на юго-восток от Донецка. Это небольшой город с населением примерно 100 тысяч человек.

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