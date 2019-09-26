В РоSSии не разрешили провести акцию памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ"

Московские власти оказались согласовать запланированную на 6 октября акцию памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ".

Об этом сообщил в фейсбуке один из организаторов, лидер партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев, который опубликовал ответ мэрии.

Власти роSSийской столицы объяснили отказ тем, что в заявке якобы не указаны формы и методы охраны общественного порядка. Нечаев настаивает, что это ложь. По его словам, ранее городская администрация негласно предлагала убрать из заявки упоминание о нынешних политических репрессиях.

"Отказать в проведении акции памяти жертв репрессий могут только люди лишенные исторической памяти и совести. Мы обжалуем незаконное решение в суде и ответим на отказ подготовкой двух публичных акций", - написал Нечаев.

Как передает "Радио Свобода", организаторы собирались провести шествие 6 октября "по символическому маршруту" от Соловецкого камня на Лубянской площади до Стены скорби на проспекте Академика Сахарова. Среди их требований - реабилитация всех жертв коммунистического террора XX века, открытие архивов КГБ и прекращение политических репрессий в современной РоSSии.

На сегодняшний день единственным массовым мероприятием в Москве в память о жертвах сталинского террора является акция "Возвращение имён", которую организует правозащитный центр "Мемориал". Ежегодно в конце октября возле Соловецкого камня на Лубянской площади москвичи в течение дня зачитывают фамилии репрессированных.

Отметим, что в РФ регулярно к 9 мая проходит акция "Бессмертный полк". Ее придумали пиарщики в Москве, чтобы показать "единство бывших стран СССР в оценке результатов Второй мировой войны".

Напомним, ранее в Калужской области РоSSии залили краской стену, на которой изображены портреты жертв сталинских репрессий.

В 2015 году в Перми ликвидировали единственный роSSийский музей политических репрессий СССР "Пермь-36".