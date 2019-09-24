На блокпосту в Луганской области задержали экс-боевика "ДНР"

Мужчина служил в группировке три года.

На блокпосту в Луганской области задержали экс-боевика "ДНР"
Архивное фото
Фото: Агентство Крымские Новости

23 сентября на блокпосту в Луганской области полицейские задержали 23-летнего жителя Донецкой области по подозрению в участии в формированиях боевиков террористической группировки «ДНР». Об этом на фейсбуке сообщает полиция Луганской области.

Мужчину задержали во время проверки документов на блокпосту. По словам задержанного, из-за трудного материального положения в 2014 году он прошел курс молодого бойца в «ДНР» и на должности стрелка охранял боеприпасы и казармы воинских частей боевиков в Шахтерске и Дебальцево.

После трехлетней службы в рядах «ДНР» мужчина разочаровался в отношении командиров боевиков к подчиненным и уехал на заработки в РФ.

Задержанного передали полиции Донецкой области для дальнейшего расследования.

Напомним, в Луганской области правоохранители задержали боевика группировки «ЛНР», который минировал и подрывал мосты и автодороги в Лисичанске, и с 2014 года был в розыске. Он прятался в лесу, обустроив там для себя жилище.

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