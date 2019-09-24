Антикоррупционный суд отказался от дела о "диктаторских законах"

Высший антикоррупционный суд решил, что уголовное производство о "диктаторских законах" против бывших депутатов Верховной Рады Александра Ефремова, Александра Стояна и Сергея Гордиенко не принадлежит к его подсудности.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" по итогам подготовительного заседания, которое состоялось 24 сентября.

В ходе заседания защита подсудимых заявила, что данное дело не является подсудным ВАКС. Прокуроры настаивали, что дело может и должно рассматриваться в ВАКС. После заслушивания аргументов сторон суд удалился в совещательную комнату, после чего заявил о безосновательности доводов прокуроров и объявил решение.

В Апелляционную палату ВАКС будет подано представление для принятия решения о направлении дела в другой суд. Но по решению апелляционной инстанции дело может быть снова возращено в ВАКС.

Решение судей связано с тем, что 22 сентября вступили в силу изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которыми была разграничена подсудность относительно уголовных производств по коррупционным преступлениям между местными судами и ВАКС.

Напомним, уголовное дело в отношении Ефремова, Стояна и Гордиенко за принятие "диктаторских законов" расследовалось по ст.364 ч.2 (злоупотребление властью и служебными полномочиями) и ч.2 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

В суд его передали еще в 2015 году, но до сих пор не смогли дальше подготовительного заседания дело не дошло.

16 января 2014 года депутаты методом поднятия рук проголосовали за пакет законов, которые давали власти больше возможностей для подавления протестов. Тогда запретили движения автомобилей колоннами больше 5, за организацию собраний и митингов установили штраф и арест до 10 суток, предусмотрели введение уголовной ответственности за экстремизм и за клевету, блокирование госзданий и др.