Антикоррупционный суд отказался от дела о "диктаторских законах"

Подсудность Ефремова, Стояна и Гордиенко определит апелляционная палата ВАКС.

Антикоррупционный суд отказался от дела о "диктаторских законах"
Фото: facebook/Вищий антикорупційний суд

Высший антикоррупционный суд решил, что уголовное производство о "диктаторских законах" против бывших депутатов Верховной Рады Александра Ефремова, Александра Стояна и Сергея Гордиенко не принадлежит к его подсудности.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" по итогам подготовительного заседания, которое состоялось 24 сентября.

В ходе заседания защита подсудимых заявила, что данное дело не является подсудным ВАКС. Прокуроры настаивали, что дело может и должно рассматриваться в ВАКС. После заслушивания аргументов сторон суд удалился в совещательную комнату, после чего заявил о безосновательности доводов прокуроров и объявил решение.

В Апелляционную палату ВАКС будет подано представление для принятия решения о направлении дела в другой суд. Но по решению апелляционной инстанции дело может быть снова возращено в ВАКС.

Решение судей связано с тем, что 22 сентября вступили в силу изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которыми была разграничена подсудность относительно уголовных производств по коррупционным преступлениям между местными судами и ВАКС.

Напомним, уголовное дело в отношении Ефремова, Стояна и Гордиенко за принятие "диктаторских законов" расследовалось по ст.364 ч.2 (злоупотребление властью и служебными полномочиями) и ч.2 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

В суд его передали еще в 2015 году, но до сих пор не смогли дальше подготовительного заседания дело не дошло.

16 января 2014 года депутаты методом поднятия рук проголосовали за пакет законов, которые давали власти больше возможностей для подавления протестов. Тогда запретили движения автомобилей колоннами больше 5, за организацию собраний и митингов установили штраф и арест до 10 суток, предусмотрели введение уголовной ответственности за экстремизм и за клевету, блокирование госзданий и др.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
СБУ оказалась в центре польского секс-скандалаСБУ оказалась в центре польского секс-скандала
СМИ назвали имя мужчины, угрожающего взрывом на мосту Метро в Киеве
Абромавичус предлагает продать ракетный крейсер "Украина"Абромавичус предлагает продать ракетный крейсер "Украина"
Саудовская Аравия готова расценить нападение на Saudi Aramco как акт войныСаудовская Аравия готова расценить нападение на Saudi Aramco как акт войны
Глава МИДа увидел первые признаки готовности Кремля к деэскалации на ДонбассеГлава МИДа увидел первые признаки готовности Кремля к деэскалации на Донбассе
Блок рекламы


Похожие новости
Замглавы КГГА Спасибко отказался увольняться вопреки заявлению КличкоЗамглавы КГГА Спасибко отказался увольняться вопреки заявлению Кличко
У Мартыненко назвали манипуляцией заявление ЦПК о затягивании передачи дела в АКСУ Мартыненко назвали манипуляцией заявление ЦПК о затягивании передачи дела в АКС
В ГПУ появился департамент по особо важным деламВ ГПУ появился департамент по особо важным делам
Антикоррупционный суд заочно арестовал фигуранта дела "Роттердам+"Антикоррупционный суд заочно арестовал фигуранта дела "Роттердам+"
Кабмин переназначил уполномоченного в делах ЕСПЧКабмин переназначил уполномоченного в делах ЕСПЧ
Рада разгрузила Высший антикоррупционный судРада разгрузила Высший антикоррупционный суд
Зеленский отказался признать победу Филатова в пари по мостуЗеленский отказался признать победу Филатова в пари по мосту
Рада сделала шаг к возвращению ответственности за незаконное обогащениеРада сделала шаг к возвращению ответственности за незаконное обогащение
Эдему Бекирову сделали тяжелую операцию, - ДенисоваЭдему Бекирову сделали тяжелую операцию, - Денисова
Самый молодой экс-пленник Кремля сделал предложение своей девушке прямо в госпиталеСамый молодой экс-пленник Кремля сделал предложение своей девушке прямо в госпитале
Последние новости
Подгружаем последние новости