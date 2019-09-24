Контрразведка СБУ предупреждает о всплеске незаконных задержаний украинцев в РоSSии

В сентябре ФСБ РФ задерживала инспектора таможни и двое суток пыталась склонить его к признанию в совершении преступления.

?Контрразведка СБУ предупреждает о всплеске незаконных задержаний украинцев в РоSSии
Фото: dpsu.gov.ua

Контрразведка Службы безопасности предупреждает об участившихся случаях незаконных задержаний спецслужбами РоSSийской Федерации украинских граждан во время посещения страны-агрессора.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Отмечается, что контразведка разоблачила очередную провокацию роSSийских спецслужб, направленную на дискредитацию действующих работников украинских контролирующих органов во время частных визитов в РФ.

Так, в сентябре этого года представители ФСБ РФ незаконно задержали инспектора одного из подразделений Государственной таможенной службы Украины при пересечении роSSийско-украинской границы в пункте пропуска "Шебекино". В ходе осмотра личного автомобиля, у него в багаже якобы обнаружили товары двойного назначения.

"Украинца поместили в изолятор временного содержания и в течение двух суток пытались склонить к признанию факта совершения им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса РФ (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, взрывчатых, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия и т.д.). Провокационную ситуацию представители ФСБ планировали использовать для проведения информационной кампании по искусственному "очернению" представителей украинских властных институтов. Однако, из-за отсутствия каких-либо реальных доказательств противоправной деятельности, сотрудник таможни был освобожден из-под стражи", - сообщили в СБУ.

По возвращении в Украину таможенник сообщил о факте задержания.

"Контрразведка СБУ в очередной раз предостерегает украинских граждан от намерений выезда в РФ или на оккупированные ею территории, поскольку ФСБ РФ широко практикует фабрикации обвинений в совершении нашими соотечественниками разного рода преступлений. Целью таких мероприятий роSSийских спецслужб, среди прочего, является формирование в роSSийском социуме и на международной арене негативного имиджа Украины, поддержания образа врага, а также попытки выставить украинцев причиной ухудшения криминогенной ситуации в РФ", - подчеркнули в СБУ.

Отмечается, что в зоне повышенного риска и внимания роSSийских спецслужб, прежде всего, - военнослужащие, представители органов власти и управления, правоохранительных и контролирующих структур, участники АТО, активисты и члены национально-патриотических объединений и движений.

Напомним, ранее также сообщалось, что спецслужбы РФ пытаются вербовать украинских военнослужащих в соцсетях под видом желающих знакомств женщин.

Также СБУ отмечала активизацию роSSийских спецслужб в информационном пространстве Украины.

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