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2019-09-24
Украина закупила в Чехии б/у самоходные гаубицы "Гвоздика"
"Укринмаш" приобрел 16 единиц техники за $1,56 млн.
Самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика"
В июле государственная внешнеторговая компания "Укринмаш" закупила у чешской компании EXCALIBUR ARMY spol. s.r.o. 16 122-мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика".
Об этом сообщает Defense Express, со ссылкой на данные ресурса 52wmb.com, отслеживающего экспортно-импортные операции.
Согласно предоставленной информации, "Укринмаш" приобрел в Чехии 16 единиц (бывших в употреблении) 122-мм самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика".
Фото: defence-ua.com
Общая стоимость боевой техники составила 1,56 млн долларов (то есть примерно 98 тыс. долларов за единицу).
Напомним, Министерство обороны Украины с этого года планирует начать закупки противотанковых ракетных комплексов Javelin по прямой программе в США.
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