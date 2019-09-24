Зеленский ветировал закон о следственных комиссиях с процедурой импичмента

Снятие президента с должности будет регулироваться отдельным законом.

Зеленский ветировал закон о следственных комиссиях с процедурой импичмента
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский 23 сентября ветировал закон о следственных комиссиях с процедурой импичмента, который был принят Верховной Радой предыдущего созыва в июле 2019 года.

Об этом говорится в карточке законопроекта №1098 на сайте парламента.

Обоснования вето пока не опубликованы, но накануне Зеленский подписал отдельный закон "Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)", который был принят Радой уже нынешнего, девятого созыва.

Он предусматривает, что для импичмента необходимо собрать не менее 338 голосов депутатов.

Напомним, импичмент президента предусмотрен украинской Конституцией, но закона об импичменте долгое время не было. Согласно действующей Конституции, президент может быть смещен с поста парламентом в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

В июне 2019 года Верховная Рада приняла закон о следственных комиссиях, куда вписала процедуру импичмента, но президент Владимир Зеленский его так и не подписал.

В сентябре 2019 года Верховная Рада приняла отдельный закон об импичменте. Его поддержали лишь представители президентской фракции "Слуга народа". Остальные фракции заявили о нарушении процедуры и отказались голосовать за законопроект.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
СБУ оказалась в центре польского секс-скандалаСБУ оказалась в центре польского секс-скандала
СМИ назвали имя мужчины, угрожающего взрывом на мосту Метро в Киеве
Абромавичус предлагает продать ракетный крейсер "Украина"Абромавичус предлагает продать ракетный крейсер "Украина"
Саудовская Аравия готова расценить нападение на Saudi Aramco как акт войныСаудовская Аравия готова расценить нападение на Saudi Aramco как акт войны
Глава МИДа увидел первые признаки готовности Кремля к деэскалации на ДонбассеГлава МИДа увидел первые признаки готовности Кремля к деэскалации на Донбассе
Блок рекламы


Похожие новости
На встрече с Конте Зеленский поднял вопрос осужденного в Италии нацгвардейца МаркиваНа встрече с Конте Зеленский поднял вопрос осужденного в Италии нацгвардейца Маркива
Зеленский на встрече со Столтенбергом выразил надежду на активизацию сотрудничества с НАТОЗеленский на встрече со Столтенбергом выразил надежду на активизацию сотрудничества с НАТО
Зеленский подписал закон о введении контрактной формы госслужбыЗеленский подписал закон о введении контрактной формы госслужбы
Зеленский поблагодарил украинскую диаспору в США: "Вы - наши лучшие дипломаты, вы действительно наши лоббисты"Зеленский поблагодарил украинскую диаспору в США: "Вы - наши лучшие дипломаты, вы действительно наши лоббисты"
Зеленский прибыл с рабочим визитом в СШАЗеленский прибыл с рабочим визитом в США
Зеленский подписал закон о реформе прокуратурыЗеленский подписал закон о реформе прокуратуры
Зеленский призвал граждан сообщать в НАБУ о коррупцииЗеленский призвал граждан сообщать в НАБУ о коррупции
Ермак: "формула Штайнмайера" ляжет в основу законопроектаЕрмак: "формула Штайнмайера" ляжет в основу законопроекта
Зеленский: рынок земли будет запущен, вопрос только в моделиЗеленский: рынок земли будет запущен, вопрос только в модели
Зеленский назначил нового начальника Службы внешней разведкиЗеленский назначил нового начальника Службы внешней разведки
Последние новости
Подгружаем последние новости