Немецкие власти во время выдачи виз не различает обычные роSSийские паспорта и те, которые с июня РоSSия выдает жителям Донбасса. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на ответ немецкого правительства депутату Бундестага Ренате Альт.

"В то время как Эстония не признает "паспорта Путина", в Германии ждут общеевропейского решения", - отмечается в публикации.

При этом правительство Германии в своем ответе Ренте Альт критикует решение президента РФ Владимира Путина о выдаче паспортов на Донбассе и отмечает, что это является нарушением суверенитета Украины и противоречит цели Минских соглашений.

С апреля, когда Путин подписал паспортный указ, Германия выдала около 100 тысяч виз владельцам роSSийских паспортов. Сколько из них были получены жителями оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей, неизвестно.

Напомним, 24 апреля президент РоSSии Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи роSSийского гражданства жителям ОРДЛО, их выдача началась в середине июня. По состоянию на середину августа роSSийские паспорта получили более 25 тысяч жителей оккупированных районов.

Страны ЕС , Канада и США заявляли, что не будут признавать роSSийские паспорта, выданные жителям Донбасса.