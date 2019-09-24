У Януковича заявили об отмене санкций в суде ЕС

Экс-президент, сбежавший в РоSSию, пытается реабилитироваться.

?У Януковича заявили об отмене санкций в суде ЕС
Фото: prm.ua

Европейский суд 24 сентября отменил санкции в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича за 2018-2019 годы, заявил во вторник его пресс-секретарь Юрий Кирасир.

"Решение Европейского суда от 24.09.2019 г. об отмене санкций в отношении экс-Президента Украины В.Ф. Януковича за 2018-2019 гг. является подтверждением незаконности и безосновательности их введения органами ЕС и весомым поводом для их скорейшей полной отмены и реабилитации В. Ф. Януковича как незаслуженно пострадавшего от политических преследований как в Украине так в Европейском Союзе", - говорится в заявлении пресс-службы Януковича.

Напомним, в марте 2014 года ЕС ввел санкции в виде замораживания активов в отношении почти двух десятков бывших высших чиновников Украины, которые могут быть причастны к хищению государственных средств Украины.

Санкции ежегодно продлеваются, но к 2019 году список сократился до 12 человек. Сейчас в санкционном перечне остаются Виктор Янукович, Виталий Захарченко, Виктор Пшонка, Виктор Ратушняк, Александр Янукович, Артем Пшонка, Николай Азаров, Сергей Курченко, Дмитрий Табачник, Сергей Арбузов, Александр Клименко, Эдуард Ставицкий. Бывший глава Администрации президента Андрей Клюев, который в прошлом году выиграл суд против ЕС, был исключен из списка.

Летом 2019 года суд Европейского Союза отменил санкции, продленные для бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра в 2016-2017 годах, а для ряда его соратников - продленные в 2018 году.

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