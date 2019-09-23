Зеленский призвал граждан сообщать в НАБУ о коррупции

«Мы не сможем возродить экономику, если люди не будут платить налоги».

Зеленский призвал граждан сообщать в НАБУ о коррупции
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский призвал граждан Украины сообщать в Национальное антикоррупционное бюро о коррупции чиновников. Соответствующее видеообращение президент опубликовал в своем телеграмме.

"Мы никогда не преодолеем коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза. От вас требуют взятку? Предлагают "откат"? Пожалуйста, не молчите. Обращайтесь на горячую линию НАБУ - 0 800 503 200", - подчеркнул президент.

Кроме того, он призвал украинцев жить по закону. "Мы как власть будем работать честно, но нам нужен и ваш шаг навстречу. Мы не сможем возродить экономику, если люди не будут платить налоги. Это касается каждого от олигарха до водителя такси", - отметил Зеленский.

Напомним, 20 сентября Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по обеспечению экономического роста и предотвращению коррупции.

Президент постановил Кабмину предусмотреть во время доработки проекта закона о госбюджете Украины на 2020 год средства на стимулирование экономического роста, повышение социальных стандартов, развитие горных территорий украинских Карпат, а также увеличение объема средств Государственного фонда регионального развития.

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