На Донбассе хотят создать филиал Международного арбитража

"Есть масса новых возможностей, которые могут получить развитие именно на Донбассе".

На Донбассе хотят создать филиал Международного арбитража
Фото: Макс Требухов

В октябре в Мариуполе состоится масштабный Международный инвестиционный форум, на котором будет обсуждаться идея создания фонда и программы по восстановлению Донбасса. Об этом в интервью LB.ua рассказал помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"Во всех переговорах мы говорим о том, что боремся за прекращение войны и не хотим терять ни дня. Один из залогов успеха - это восстановление нормальной жизни, инфраструктуры Донбасса", - отметил Ермак, при этом он добавил, что речь идет те только о разрушенных зданиях. "Мы хотим дать новый импульс. Возможно, это будет новый «план Маршалла»", - говорит помощник Зеленского.

"Мы будем восстанавливать и развивать ее (инфраструктуру - ред.), исходя из современных тенденций, из того, что актуально. Есть масса новых возможностей, которые могут получить развитие именно на Донбассе. Например, мы обсуждаем идею того, чтобы именно на Донбассе впервые появился филиал Международного арбитража. Какие-то нестандартные вещи, которые раньше все организовывали в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе, мы хотим переместить в тот регион. Мы разговаривали с известными спортсменами, что готовы сегодня оказывать государственную поддержку спортивным мероприятиям, перемещаться постепенно в Мариуполь, а затем и на территории, которые неподконтрольны сегодня Украине", - рассказал Ермак.

По его словам, рабочая группа по этому направлению уже создана.

"Она (рабочая группа - ред.) возглавляется премьером и формирует предложения на инвестиционный форум. Мы серьезно готовимся, подключена даже Академия наук. Некоторые проекты звучат очень революционно. Думаю, что они вызовут большой интерес у потенциальных инвесторов", - резюмировал Ермак.

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