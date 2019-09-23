Джонсон и Трамп договорились заключить торговое соглашение к июлю 2020 года

Реализовать это соглашение будет возможно только после выхода Британии из ЕС.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп договорились о заключении торгового соглашения между их станами к июлю 2020 года. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на информированный источник.

Данное объявление может быть озвучено по итогам встречи двух лидеров "на полях" Генассамблеи ООН .

Источник газеты отметил, что это большая победа для Америки и Трампу очень хочется прокричать об этом в Штатах. Он также добавил, что по обе стороны Атлантики существует понимание, что соглашение следует заключить именно к указанному сроку, поскольку вскоре после него начинается избирательная кампания в США .

Издание отметило, что Джонсон и Трамп раньше также планировали представить подробную дорожную карту переговоров по торговой сделке, но решили это отложить, чтобы "отшлифовать" детали. Предполагается, что дорожная карта может быть обнародована во время приезда Трампа в Лондон на саммит НАТО в декабре.

«Соглашение может быть подписано следующим летом, однако его реализация должна будет ждать до завершения переходного периода Brexit в декабре 2020 года», - сказано в сообщении.

Данное торговое соглашение будет самым крупным из всех, когда-либо подписанных торговых соглашений США .

Напомним, в ноябре 2018 года США , Каннада и Мексика подписали новое торговое соглашение на замену NAFTA (North American Free Trade Agreement). Данный пакт стал правовым основанием для торговли между тремя странами, годовой объем которой составляет порядка $1,2 трлн.