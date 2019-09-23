Джонсон и Трамп договорились заключить торговое соглашение к июлю 2020 года

Реализовать это соглашение будет возможно только после выхода Британии из ЕС.

Джонсон и Трамп договорились заключить торговое соглашение к июлю 2020 года
Борис Джонсон и Дональд Трамп
Фото: The Sun

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп договорились о заключении торгового соглашения между их станами к июлю 2020 года. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на информированный источник.

Данное объявление может быть озвучено по итогам встречи двух лидеров "на полях" Генассамблеи ООН.

Источник газеты отметил, что это большая победа для Америки и Трампу очень хочется прокричать об этом в Штатах. Он также добавил, что по обе стороны Атлантики существует понимание, что соглашение следует заключить именно к указанному сроку, поскольку вскоре после него начинается избирательная кампания в США.

Издание отметило, что Джонсон и Трамп раньше также планировали представить подробную дорожную карту переговоров по торговой сделке, но решили это отложить, чтобы "отшлифовать" детали. Предполагается, что дорожная карта может быть обнародована во время приезда Трампа в Лондон на саммит НАТО в декабре.

«Соглашение может быть подписано следующим летом, однако его реализация должна будет ждать до завершения переходного периода Brexit в декабре 2020 года», - сказано в сообщении.

Данное торговое соглашение будет самым крупным из всех, когда-либо подписанных торговых соглашений США.

Напомним, в ноябре 2018 года США, Каннада и Мексика подписали новое торговое соглашение на замену NAFTA (North American Free Trade Agreement). Данный пакт стал правовым основанием для торговли между тремя странами, годовой объем которой составляет порядка $1,2 трлн.

Трамп назвал эту сделку "примером соглашения, которое навсегда изменит ситуацию в международной торговле", а также одним из самых важных договоров в истории США.

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