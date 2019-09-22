На Донбассе ранен украинский военный

В течение текущих суток в результате обстрелов боевиками на Донбассе получил ранения украинский военный.

Об этом информирует пресс-центр ООС.

Сообщается, что вооруженные формирования РоSSийской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды неподалеку Николаевки, вблизи Новогнатовки, неподалеку Водяного и дважды вблизи Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Крымского, Южного, в районе Железного и Новгородского.

"В течение текущих суток один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в пятницу, 20 сентября, вооруженные формирования РоSSийской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Травмы и ранения получили 4 бойца ВСУ