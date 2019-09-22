Боевики четыре раза обстреляли Водяное с применением тяжелой артиллерии

Потерь среди украинских военных нет.

Боевики четыре раза обстреляли Водяное с применением тяжелой артиллерии
Водяное

В субботу, 21 сентября, вооруженные формирования РоSSийской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм. А также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия ", - говорится в утренней сводке штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил: четыре раза неподалеку Водяного - из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды неподалеку Лебединского - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, вблизи Новотроицкого, а также у Богдановки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил: неподалеку Пивденного - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, вблизи Новозвановки - из ручного противотанкового гранатомета, неподалеку Майорска - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Новолуганского, а также Луганского - из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

С начала текущих суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции Объединенных сил неподалеку Николаевки из стрелкового оружия.

Напомним, в пятницу на Донбассе произошло 19 обстрелов.

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