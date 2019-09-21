Князев отчитался о выдаче Турции 23 подозреваемых в терроризме

Глава Национальной полиции Сергей Князев рассказал, что Украина выдала Турции 23 подозреваемых в терроризме.

Об этом говорится на сайте Национальной полиции по итогам встречи министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева с министром внутренних дел Турецкой Республики Сулейманом Сойлу.

Во время рабочей встречи Князев отметил важность сотрудничества с Турцией в борьбе с организованной преступностью.

"Для Украины важно продолжать сотрудничество с Турцией в борьбе с организованной преступностью и "ворами в законе". Важно, что в этом вопросе мы имеем общее видение - только жесткие шаги", - отметил он.

Также Князев отметил, что одним из результатов сотрудничества является передача лиц, подозреваемых в терроризме.

"От Турции к нам было направлено 28 запросов по розыску преступников граждан Турецкой Республики. Мы ответили на все. Кроме того, мы передали 23 человека, которые подозреваются в терроризме, 31 - в мошенничестве и 36 - в контрабанде. По всем этим лицам правоохранители взаимодействовали через каналы Интерпола. Турция передала нам двух граждан", - добавил он.

За какой период времени состоялась эта передача, не уточняется.

Напомнитм, что на прошлой неделе немецкая газета Die Welt сообщила, что с 2016 года турецкие спецслужбы похитили в других странах не менее 31 человека, которые были затем привлечены в Турции к уголовной ответственности.

Одним из источников информации о похищениях был швейцарский Фонд воспитания, обучения и интеграции. Эта организация имеет связи с с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в организации попытки госпереворота в 2016 году.

По данным фонда, турецкие спецслужбы похищали людей в целом ряде государств, среди которых была и Украина.