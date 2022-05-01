Украина заинтересована в Турции как гаранте безопасности, – Ермак на встрече с главным советником Эрдогана

Обсудили также ситуацию на фронте.

Украина заинтересована в Турции как гаранте безопасности, – Ермак на встрече с главным советником Эрдогана
Ібрагім Калин
Фото: Андрій Єрмак у Telegram

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с главным советником турецкого президента Ибрагимом Калином.

Речь шла о ситуации на фронте и героическом сопротивлении украинской армии и народа роSSийскому агрессору, сообщил Ермак в Telegram. Отдельно обсудили сложную ситуацию в Мариуполе.

"Также отметил необходимость развития системы действенных международных гарантий безопасности для нашего государства. Украина заинтересована в том, чтобы Турция была одной из ее сторон", - отметил глава ОПУ.

Напомним, Украина настаивает, что война с Россией должна завершиться подписанием международного соглашения по обеспечению безопасности. Предполагается, что у стран-подписантов в случае нового нападения на Украину есть три дня на консультации, после чего они должны помогать в отражении атак, включая закрытие неба и другие необходимые шаги.

Украина предлагает, чтобы участие в подписании договора приняли государства-члены Совбеза ООН. Это среди прочих США, Германия, Турция. РоSSия тоже туда входит.

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