Украине удалось вернуть более 3 тысяч пленных, - Порошенко

Кремль держал украинцев в качестве политических пленников для давления на международное сообщество, чтобы купить себе снятия санкций или использовать их для политического влияния внутри Украины. Об этом заявил лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко во время интервью в эфире программы «Рандеву».

«Первое обсуждение фамилии Сенцова было через две недели после его незаконного ареста. Пять лет Путин категорически отказывался это обсуждать, несмотря на огромное давление. Затем добавился Сущенко, потом добавился Балух, потом добавились другие. Не было разговора, чтобы бы мы не говорили (о политзаключенных - ред.). Путин рассматривал заложников как разменную монету. И тем он покупал возможную отмену санкций. Или пытался поддержать кого-то, например, Медведчука. Или, наоборот, ударить по кому-то, например, по Порошенко», - подчеркнул пятый президент Украины Петр Порошенко.

При этом он считает, что из-за решения Морского трибунала в Гамбурге дальнейшее содержание украинских моряков становилось рискованным для РоSSии, поэтому Путин пошел на широкий обмен, "пытаясь отбелить свою международную репутацию".

«Если бы не было выполнено это решение суда, точнее Трибунала в Гамбурге, которое было начато иском сразу же после событий в ноябре, после акта агрессии в Керченском проливе, роSSийские корабли могли бы арестовывать в любой части мира. И решение арбитража, где полностью признано, что Украина действовала в строгом соответствии с международным правом, Украина предоставила достаточные неопровержимые доказательства, и РоSSия была обязана как можно быстрее, немедленно, отпустить наших моряков без каких-либо предварительных обсуждений и условий. Путин точно отдавал себе отчет об этой опасности, которая создали дополнительную мотивацию для того, чтобы решить этот вопрос именно сейчас», - отметил Петр Порошенко.

Он напомнил, что за время его президентской каденции удалось вернуть более трех тысяч пленных - героев не меньших, чем те, кого удалось вытащить сейчас. При этом совершенно недопустимо, чтобы освобожденные украинские моряки по возвращении домой давали показания следственным органам страны-агрессора.

«Сейчас, по крайней мере по заявлениям следственного комитета РоSSии, они собираются продолжать допрашивать наших моряков. Они у них, оказывается, еще являются подозреваемыми. Но наши моряки должны быть выпущены без каких-либо условий, потому что это прецедент для выполнения решений международного суда. Есть результат - выиграла Украина, мы бьемся за своих и я всех с этим поздравляю», - подчеркнул Петр Порошенко.