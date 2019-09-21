Климкин: Украина стала фактором в президентской кампании в США

"Украину будут воспринимать как источник проблем. И это может нам дорого стоить".

Климкин: Украина стала фактором в президентской кампании в США
Фото: Макс Левин

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Украина стала фактором в президентской кампании в США и будет оставаться на повестке дня до выборов.

Об этом он написал в фейсбуке, комментируя скандал вокруг телефонного разговора между Дональдом Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся 25 апреля. По неофициальным данным, во время беседы Трамп давил на Зеленского с целью получить компромат на Джо Байдена.

"Хотим мы того или нет, но Украина стала фактором в предвыборной президентской кампании в США. Будет много попыток выяснить, что и кому говорил Руди Джулиани, что говорил или не говорил Дональд Трамп о Джо Байдене. Но важно, что Украину будут воспринимать как источник проблем, а не позитива. И это может нам дорого стоить. Все решения по нам отныне будут приниматься именно через такую призму. А больше всего радоваться будут, конечно, в Кремле", - считает экс-министр.

Напомним, на этой неделе стало известно о жалобе, поданной неназванным американским разведчиком на имя руководства, где говорилось о негласном обещании, которое дал Трамп одному из иностранных лидеров во время телефонного разговора. Согласно сообщениям ряда американских изданий, речь идёт о переговорах Трампа с Зеленским. Судя по всему, в записке разведчика речь шла о требованиях к официальному Киеву открыть расследование в отношении кандидата в президенты США на выборах 2020 года Джо Байдена.

На фоне этого скандала личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани в эфире американского телеканала CNN проговорился, что просил Киев провести расследование о деятельности семьи Байдена в Украине.

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