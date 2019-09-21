В кабинете директора ГБР Трубы обнаружили прослушку

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что в его кабинете обнаружено аппаратуру для прослушивания. Об этом он написал в своем телеграмм-канале вечером в субботу.

"Сегодня в моем кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему. Работали специалисты. Стоит «прослушка» в одном месте или в нескольких - выясняем, как и то, к кому она приведет", - написал Труба.

По его словам, на месте работает следственно-оперативная группа, в частности взрывотехники и специалисты по кибербезопасности.

"Мне, например, интересно, связано ли это с желанием некоторых политиков периодически врываться ко мне в кабинет с возмущением по открытию производств, в которых они фигурируют. На записях ничего интересного про меня быть не может, а вот о состоянии производств, которые мы обсуждали со следователями - да. В том числе, резонансных ", - сообщил директор ГБР.

Фото: telegram.org/@truba_roman

Напомним, ранее Труба сообщил, что в Государственном бюро расследований находится 2670 производств о преступлениях в сфере служебной деятельности и коррупции.

Закон о создании Бюро парламент принял в ноябре 2015 года. Создание этого органа предусмотрено Конституцией Украины: к нему перешли от прокуратуры функции досудебного расследования. Бюро расследует преступления, совершенные высшими должностными лицами, служащими НАБУ и САП, а также военными преступниками.