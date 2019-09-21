Минобороны: Генштаб разрабатывает план разведения сил на Донбассе

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины разрабатывает план разведения сил и средств на линии разграничения на Донбассе. Об этом в интервью "Радіо Свобода", опубликованном 21 сентября, сообщил министр обороны Андрей Загороднюк.

По его словам, речь идет не об отступлении, а именно о разведении сил.

"Это должно быть сделано технически правильно, потому что уже есть позиции, есть уже целая система укреплений, которая выстроена. Мы говорили с военными и с Генштабом, никто не будет делать этого без подготовки. Это, конечно, будет проработано правильно, чтобы избежать чрезмерных рисков при разведении. Конечно, мы будем следить за тем, чтобы та сторона также это делала", – сказал Загороднюк.

На вопрос, что будет, если разведение осуществит только украинская сторона, а боевики – нет, министр обороны ответил: "Оно не будет разводиться одновременно везде. Это будет участками. И будет надзор за тем, чтобы это делалось с обеих сторон. И это абсолютно критично. То есть это не уступка абсолютно".

"План разведения сейчас создается. Сейчас Генштаб этим занимается. Конечно, он будет представлен, он будет учитывать все риски. И конечно, по каждому из этих участков будет идти подготовка, объяснение, проработка всех технических вопросов, логистических, вопросов безопасности и так далее", – добавил Загороднюк.

Напомним, осенью 2016 года участники Трехсторонней контактной группы подписали соглашение о разведении сил и средств возле трех населенных пунктов на линии разграничения – в Петровском, Золотом и Станице Луганской. Отвод тогда состоялся (но не сохранился) в районе первых двух населенных пунктов - возле Золотого 1 октября 2016 года, а возле Петровского 7 октября 2016 года.

У Станицы Луганской разведение сил отложили, сославшись на обстрелы. После этого отвод сил на данном участке постоянно срывался и состоялся только летом 2019 года после смены президента Украины.

18 сентября в Генштабе сообщили, что силы ООС готовятся к отведению по всей линии соприкосновения.