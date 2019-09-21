США отправили эсминец в Персидский залив
Напряжение на Ближнем Востоке усилилось после атаки беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Соединенные Штаты направили на север Персидского залива эсминец USS Nitze ("Нитце"), оснащенный системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"), с целью закрыть имеющуюся брешь в противовоздушной обороне Саудовской Аравии на северо-восточном направлении. Об этом со ссылкой на американские СМИ передает Интерфакс в субботу.
По утверждению США, именно через воздушное пространство над северо-восточными районами Саудовской Аравии 14 сентября Иран нанесен удар по нефтяным предприятиям королевства.
Эсминец Nitze может нести до 74 противоракет SM-3 c дальностью действия 500 км. Он также оснащен крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк"), которые могут поражать цели на расстоянии 1,6 тыс. км.
По имеющимся данным, в настоящее время на юге Персидского залива вблизи берегов Ирана также находится аналогичный ракетный эсминец ВМС США USS Gonzalez ("Гонсалес"). Еще один американский эсминец ПРО размещен в центральной части Персидского залива.
Кроме того, в акватории Оманского залива в непосредственной близости от Ормузского пролива находится авианосная ударная группа ВМС США в составе атомного авианосца USS Abraham Lincoln ("Авраам Линкольн"), ракетного крейсера и двух эсминцев. Из данного позиционного района палубная авиация и крылатые ракеты группы могут достигать любой точки на территории Ирана.
США также располагают крупной авиационной группировкой, размещенной на базах в регионе, в состав которой входят стратегические бомбардировщики и многоцелевые истребители.
Командующий американскими войсками на Ближнем Востоке Фрэнк Маккензи на этой неделе запросил у Вашингтона разрешение направить в регион еще три батареи зенитных ракетных комплексов для помощи Саудовской Аравии в защите ее нефтяных объектов.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что президент США Дональд Трамп одобрил отправку на Ближний Восток дополнительных войск. Он пояснил, что такое решение глава государства принял в ответ на запросы о подкреплениях со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ.
Решение об отправке дополнительных сил в ближневосточный регион США приняли вскоре после осуществленной при помощи беспилотников и крылатых ракет атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Она привела к сокращению добычи нефти в королевстве вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.
Ответственность за атаку взяли на себя йеменские мятежники-хуситы. Однако США считают, что за нападением стоит Иран. В Тегеране отвергают эти обвинения.
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Политика
21.09.2019 12:43