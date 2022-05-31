Иран угрожает арестом всех танкеров Греции в Персидском заливе

Иранский Корпус стражей Исламской революции предупредил о потенциальном задержании всех греческих танкеров, находящихся в Персидском заливе. В настоящее время между двумя странами идет спор о судьбе иранского нефтяного груза на борту танкера под роSSийским флагом, захваченного в Греции в апреле, пишет Splash .

"Иранские войска задержали два танкера Suezmax под греческим флагом, Delta Poseidon и Prudent Warrior, в пятницу. Вскоре после этого передали через местные СМИ , что другие 17 греческих танкеров могут быть захвачены, если иранское судно Lana и ранее конфискованную сырую нефть не вернут", – сообщают на страницах издания.