Абромавичус предлагает продать ракетный крейсер "Украина"

Крейсер создавался для уничтожения авианосцев в океанах, поэтому не отвечает потребностям ВМФ Украины.

Абромавичус предлагает продать ракетный крейсер "Украина"
Фото: sannews.com.ua

ГП "Укроборонпром" рассматривает возможность продажи ракетного крейсера "Украина", поскольку не видит целесообразности в достройке этого корабля.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Украине нет необходимости в крейсере такого масштаба, поэтому мы будем рассматривать возможность продажи этого крейсера", - сказал директор ГП "Укроборонпром" Айварас Абромавичус.

Он добавил, что Украина будет строить новые корабли, но меньшего масштаба и в большем количестве, исходя из потребностей Вооруженных сил.

Как известно, ракетный крейсер, который разрабатывался в 70-х годах XX ст. для уничтожения авианосцев в океанах, уже не способен эффективно действовать в современных условиях. Он не пригоден для применения в Черном и Азовском морях. Крейсер удерживается на ГП "Николаевский судостроительный завод", и на это тратятся большие средства.

Также указывается, что корабль может затонуть, а это приведет к экологической катастрофе, загрязнению акватории рек Ингул, Южный Буг и Черного моря.

В июле министр обороны Степан Полторак заявил о необходимости демилитаризовать недостроенный ракетный крейсер проекта 1164 (бывший крейсер "Украина"), чтобы в дальнейшем использовать его оборудование для модернизации других кораблей ВМС.

Ракетные крейсеры проекта 1164 - серия советских ракетных крейсеров. В 1970-1980-х годах на Николаевском судостроительном заводе имени 61-го коммунара было построено четыре корабля этого проекта.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Зеленский встретился со звездами мирового кино и призвал мировой кинобизнес снимать кино в УкраинеЗеленский встретился со звездами мирового кино и призвал мировой кинобизнес снимать кино в Украине
Турция получила вторую батарею роSSийских С-400Турция получила вторую батарею роSSийских С-400
СМИ назвали имя мужчины, угрожающего взрывом на мосту Метро в Киеве
Bihus.info: окружение Медведчука захватило гектар Труханова островаBihus.info: окружение Медведчука захватило гектар Труханова острова
Пристайко: Украина согласилась на "формулу Штайнмайера"Пристайко: Украина согласилась на "формулу Штайнмайера"
Блок рекламы


Похожие новости
Абромавичус выступил против подчинения "Укроборонпрома" под МинобороныАбромавичус выступил против подчинения "Укроборонпрома" под Минобороны
Глава комитета ВР по правоохранительной деятельности предлагает переподчинить Нацгвардию КабминуГлава комитета ВР по правоохранительной деятельности предлагает переподчинить Нацгвардию Кабмину
Федерация работодателей предлагает отозвать и доработать изменения в Налоговый кодексФедерация работодателей предлагает отозвать и доработать изменения в Налоговый кодекс
Абромавичус поручил расследовать действия своего предшественника БукинаАбромавичус поручил расследовать действия своего предшественника Букина
Стефанчук предлагает разработать "абсолютно новый" регламент РадыСтефанчук предлагает разработать "абсолютно новый" регламент Рады
Абромавичус пообещал конкурс на главу "Укроборонпрома" до конца годаАбромавичус пообещал конкурс на главу "Укроборонпрома" до конца года
Коломойский предлагает снять с РоSSии часть санкций, которые касаются ДонбассаКоломойский предлагает снять с РоSSии часть санкций, которые касаются Донбасса
Советник Зеленского считает, что "Укрзализныцю" и "Нафтогаз" нужно разделить и продатьСоветник Зеленского считает, что "Укрзализныцю" и "Нафтогаз" нужно разделить и продать
США согласились продать Украине "джавелины"США согласились продать Украине "джавелины"
Зеленский предложил и.о. мэра Смелы продать свою "Тойоту" для погашения долгов города за теплоЗеленский предложил и.о. мэра Смелы продать свою "Тойоту" для погашения долгов города за тепло
Последние новости
Подгружаем последние новости